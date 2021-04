“Ero stanca di continue molestie e ho denunciato. E ho ricevuto decine di messaggi da donne importunate come lo sono stata io”.

Dopo essere stata molestata, mentre era seduta sull’autobus fermo al capolinea di via Fanti d’Italia, Kimberly ha trovato il coraggio di chiedere aiuto a tre controllori, e di andare a fare denuncia alla Questura di Sampierdarena. Quello che non si sarebbe mai aspettata è che persino lì, dai Carabinieri, dopo aver raccontato quello che era accaduto e precisato che non era la prima volta, un agente le dicesse: ” Poverina. Però, posso permettermi di dirle che è proprio una bella ragazza?”.

Il dopo è un effetto domino che non si arresta: una valanga di testimonianze analoghe, come se avesse sollevato un velo. Kimberly, infatti, una volta uscita dalla Questura si è confidata con la sua migliore amica e compagna di Università, Benedetta Castellaro. Che le ha chiesto il permesso di condividere l’episodio e la sua indignazione su Facebook. L’effetto è stato dirompente: una sorta di #meToo locale, con tante giovani che hanno raccontato di aver subito situazioni simili. Tanto da spingere Benedetta a scrivere una lettera, indirizzata al sindaco Marco Bucci e al presidente della Regione Giovanni Toti: ” Masturbarsi sull’autobus, a Genova, è legale?”.

« In nemmeno due ore mi sono arrivate 83 testimonianze di molestie, avvenute qui in città – racconta Benedetta – anche da parte di tante ragazzine minorenni » . « Non mi sarei mai aspettata così tanta condivisione – spiega Kimberly – io, poi, uso poco i social, se non fosse stato per Benedetta forse non ne avrei parlato. E sarebbe rimasto uno dei tanti casi. Io stessa, all’inizio, non volevo andare a denunciare: ma l’ho fatto perché ero stanca. Ogni volta che esco di casa accade qualcosa, fosse anche un apprezzamento pesante. Devi farti accompagnare, farti venire a prendere. Ecco: io vorrei dire ad alta voce che non è normale. Che non bisogna abituarsi a vivere in una società così».

L’episodio sull’autobus, il 7, fermo al capolinea di via Fanti d’Italia in zona Principe, è avvenuto martedì mattina, alle 9.30. «Mi sono seduta in fondo, il mezzo era grande e c’erano pochissime persone – racconta Kimberly – ho notato un signore che stava in piedi davanti a me, mi è sembrato strano visto che i posti erano liberi. A un certo punto ho visto che si stava masturbando. Così sono scesa, mi sono allontanata. Ma poi sono tornata a cercare qualcuno, una guardia giurata, un controllore » .

Il caso

Trova tre autisti, le suggeriscono di chiamare i Carabinieri. Dopo una ventina di minuti arrivano, le consigliano di sporgere denuncia.

« Così ho ripreso l’autobus, non so con quale coraggio dopo quello che era accaduto, e sono andata in Questura a Sampierdarena » . Lì, dopo aver sbrigato tutte le formalità, quella frase. « Quando ho risposto: ma che c’entra, scusi? l’agente forse si è reso conto, mi ha detto hai ragione. Ecco, io vorrei dire alle ragazze di denunciare sempre. Che non dobbiamo abituarci a nulla. Qualcuno, sui social, mi ha scritto: voi donne a volte esagerate. Ecco: è proprio questo concetto che dobbiamo sradicare».