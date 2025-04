Genova, le ultime su Malinovskyi

Ruslan Malinovskyi, atteso come titolare nella partita contro il Verona, ha dovuto saltare l’incontro per un infortunio. Fortunatamente, gli esami strumentali hanno escluso fratture, rassicurando sulle sue condizioni. Il centrocampista ucraino ha subito un colpo durante un allenamento, generando preoccupazione per un possibile infortunio serio. In realtà, si tratta solo di una contusione, anche se piuttosto violenta, che preoccupa comunque i fantallenatori.

Malinovskyi è quasi certo di essere assente nell’imminente partita contro la Lazio, in programma nel turno di Pasquetta. Dopo aver subito il colpo, l’ucraino intende riposare e non forzare la situazione per evitare aggravamenti. La sua condizione sarà rivalutata la settimana prossima, permettendo di delineare un possibile rientro per la 34^ giornata di campionato. L’attesa per il suo ritorno è alta, dato il suo valore all’interno della squadra e l’impatto che ha nelle partite.

I fantallenatori rimangono in ansia per l’assenza di Malinovskyi, dato che la sua performance può influenzare notevolmente i risultati delle loro squadre. La situazione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni, nella speranza di rivedere il centrocampista in campo nel giro di poco tempo. La vicenda sottolinea l’importanza della gestione degli infortuni e la precauzione necessaria per garantire un recupero completo.