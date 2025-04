Genova, le condizioni di Vitinha, Messias, Cornet e Miretti

Dopo la sconfitta subita contro la Juventus nel 30esimo turno di Serie A, il Genoa si prepara ad affrontare l’Udinese in casa venerdì sera. Questo incontro risulta cruciale per la formazione guidata dal mister Vieira, che mira a recuperare terreno contro i friulani. Positivi sono i ritorni di Thorsby ed Ekuban, già in campo nella partita precedente, e si attende anche il rientro di Vitinha nel prossimo match. Inoltre, sono previsti tra i convocati anche Messias, Otoa, Cuenca e Ahanor, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Buone notizie arrivano anche per Cornet, che ha subito un infortunio durante la partita contro il Cagliari alcune settimane fa. Il giocatore ha ripreso a correre durante l’allenamento di ieri e potrebbe tornare disponibile a breve. Al contrario, Bani non sarà presente venerdì, dato che si è dedicato esclusivamente all’allenamento in palestra per recuperare. Anche Miretti ha affrontato un lieve problema di salute, ma le sue condizioni non destano preoccupazione, essendo stato fermato solo da una leggera sindrome influenzale.

In vista della gara con l’Udinese, il Genoa spera di sfruttare il ritorno dei giocatori e di ottenere un risultato positivo, fondamentale per il proseguimento della stagione. L’appuntamento di venerdì rappresenta un’opportunità per la squadra di riprendersi e mostrare il proprio valore davanti ai propri tifosi.