Genova: La Studentessa Rivela la Violenza Subita da Parte dei Professori

Una studentessa diciottenne di un liceo di Genova ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale. L’incidente è emerso quando la ragazza si è sentita male mentre era in aula e ha rivelato agli insegnanti e ai compagni di aver subito un abuso la sera precedente. L’autore dell’abuso sarebbe un amico che la giovane aveva invitato a casa. In seguito alla denuncia, la scuola ha attivato il “protocollo rosa”, destinato alle vittime di violenza sessuale, e la ragazza è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera di Genova per gli accertamenti necessari. L’ospedale ha anche offerto supporto psicologico alla giovane e alla sua famiglia.

Recentemente, un caso simile si è verificato a Genova. La Procura ha chiuso le indagini su una violenza sessuale ai danni di una 15enne avvenuta in una scuola, dove l’aggressore era un compagno di classe, sedicenne al momento dei fatti. La famiglia della vittima intende intentare una causa contro l’istituto per negligenza.

In un altro episodio, a Napoli, è stato arrestato un custode di scuola accusato di abusi su una studentessa, anche in quel caso la vittima aveva sporto denuncia alle autorità. Questi eventi evidenziano un preoccupante fenomeno di violenza nei confronti delle giovani nelle scuole, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull’assistenza psicologica per le vittime.