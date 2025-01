Genova: La Gemma Italiana Selezionata da Lonely Planet tra le 30 Mete da Scoprire nel 2025

Genova è l’unica città italiana inclusa nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2025 secondo Lonely Planet, che ha pubblicato la sua guida “Best in Travel 2025”. Questa annuale pubblicazione seleziona le destinazioni turistiche più interessanti grazie al contributo di esperti, autori e blogger. Genova si è classificata al quinto posto nella top ten delle città, preceduta da Tolosa, Puducherry, Bansko e Chiang Mai.

Lonely Planet ha scelto Genova per il suo “fascino storico”, la “cucina deliziosa” e l’impegno verso un futuro di trasporti sostenibili. La città, famosa per la sua tradizione marinara, offre una vista sul mare, un affascinante centro storico ricco di “caruggi” e una varietà di attrazioni culturali e naturali. La gastronomia locale è un altro punto di forza, con piatti tipici come il pesto alla genovese e la focaccia.

L’assessora al Turismo del Comune, Alessandra Bianchi, ha sottolineato che il riconoscimento di Lonely Planet è un prestigioso riconoscimento e riflette il lavoro dedicato alla creazione di un’offerta turistica di alta qualità e alle strategie promozionali a livello nazionale e internazionale. Ha anche evidenziato che Genova sta consolidando il suo posizionamento come meta internazionale ambita, come dimostrano i dati di crescita costante negli ultimi anni, con oltre 1,3 milioni di pernottamenti registrati nel primo semestre del 2024.

La città offre un’esperienza unica, permettendo ai visitatori di immergersi nelle sue bellezze storiche e naturali. Tra i luoghi d’interesse ci sono i caratteristici caruggi, le botteghe storiche, i Palazzi dei Rolli, anch’essi riconosciuti come patrimonio UNESCO, e diverse ville storiche presenti nel territorio genovese. Genova è anche circondata da scenari naturali che spaziano dalle vallate alle alture fortificate, fino ai pittoreschi borghi marinari di Boccadasse e Nervi.

In sintesi, l’inclusione di Genova nella guida “Best in Travel 2025” rappresenta un importante passo per la valorizzazione del turismo nella città e conferma il suo crescente richiamo a livello globale.