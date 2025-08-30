Genova investe in tecnologia con la nuova Gigafactory europea

Genova sta lavorando per diventare sede di una delle Gigafactory europee, grazie ai calcolatori sviluppati da Leonardo e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Questi strumenti innovativi hanno aperto la strada a nuove opportunità nel settore della produzione.

Il progetto prevede la creazione di fino a 400 posti di lavoro, contribuendo così allo sviluppo economico e alla crescita occupazionale della regione. La Gigafactory avrà un impatto significativo sul mercato, non solo in termini di occupazione, ma anche per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nella produzione.

Non si conoscono ancora tutti i dettagli operativi, ma le prospettive appaiono promettenti per la comunità e per il settore tecnologico in generale. Le autorità locali stanno collaborando con aziende e istituzioni per promuovere questo importante passo verso il futuro della produzione e della tecnologia in Europa.