Non ha mai saltato un’udienza. «Nemmeno quelle in cui gli avvocati degli imputati se la ridevano in aula. Ma da un po’ di tempo non è più così, forse tutto il marcio uscito dalle indagini ha riportato il contegno».

È stato anche l’unico parente delle 43 vittime a salire sul ponte Genova San Giorgio, quando è stato inaugurato lo scorso 3 agosto. Emmanuel Diaz, oggi 30enne, il 14 agosto 2018 era all’aeroporto El Dorado di Bogotà, perché aveva deciso di tornare “a casa”, nella terra dove aveva vissuto l’infanzia.

E in Colombia, attraverso una diretta Facebook, aveva scoperto che uno dei morti nella tragedia di ponte Morandi era il fratello maggiore Enry, studente di Ingegneria a Genova, ragazzo conosciuto e stimato a Uscio, dove la signora Norma si era stabilita insieme ai suoi due figli. Da allora, da quel 14 agosto, Emmanuel non fa altro che occuparsi di suo fratello: «Prima o poi riprenderò gli studi di psicologia, ma adesso sono troppo impegnato. Non devo soltanto seguire le indagini, ma portare avanti quel che faceva Enry, i suoi progetti. E stare accanto a mamma. Mi sono organizzato per seguire tutte le udienze di questo secondo incidente probatorio, pure si andasse avanti per tutto il mese».

Emmanuel Diaz, lei è uno dei pochi familiari delle vittime presenti in aula, forse l’unico che non ha mai saltato un’udienza. Perché?

«Nessuno può permettersi di giudicare le azioni degli altri, soprattutto dopo tragedie come queste. Ma per quel che ho visto io, posso assicurare che ci sono stati momenti umilianti, quindi posso capire chi non viene. Ho vissuto situazioni raccapriccianti».

Per esempio?

«Quando gli avvocati degli imputati e di Autostrade hanno cominciato a lamentarsi, a dire che loro avevano poco spazio, che l’accusa era contraria alla Costituzione. Dopo una tragedia del genere, è stato vergognoso».

Sono passati due anni e mezzo dal giorno del crollo, crede siano stati fatti passi avanti?

«Per quanto riguarda l’inchiesta, la situazione è sotto gli occhi di tutti. La Procura è ammirevole, ho massima fiducia nei pm, è venuto fuori un mare di schifo e sono convinto che non sia ancora finita. Al di là delle indagini, però, non è cambiato niente e questo è scandaloso».

Non crede alla cessione di Autostrade?

«In questi due anni e mezzo ci sono stati due governi, ora ne sta per nascere un altro. Ma loro, i Benetton, Atlantia, sono sempre lì. Sono venute fuori le intercettazioni con i vecchi manager che parlano di guadagni e dividendi sempre più alti per i proprietari, e nessuno a Roma ha mosso un dito. Ma ora non ci si può più nascondere, se “passano” le contestazioni dei reati dolosi la prescrizione si allontana definitivamente. I nodi verranno al pettine».

Ha studiato le carte?

«Questa nuova perizia e le prima dicono la stessa cosa, parlano di degrado di ponte Morandi. E dicono che non sono stati fatti i controlli che avrebbero potuto evitare la morte di mio fratello. Ma tutti noi chissà quante volte nella nostra vita abbiamo rischiato di morire lì sotto».