Genova e il Ponte Morandi, ripartenza dopo la tragedia

Il 14 agosto di sette anni fa, Genova e l’Italia intera furono colpite da una tragedia indimenticabile: il crollo del Ponte Morandi. Le immagini drammatiche di quel giorno rimangono impressi nella memoria collettiva, insieme al dolore per le quarantatré persone che persero la vita. Ancora oggi, le famiglie delle vittime chiedono giustizia e chiarezza, e l’azione per accertare le responsabilità continua a essere una priorità.

A fronte di questa calamità, la città ha dimostrato una straordinaria resilienza. Genova non si è lasciata abbattere, ma ha trovato la forza di ricostruire e rinascere. Il Ponte San Giorgio, inaugurato dopo la tragedia, rappresenta simbolicamente la volontà di una comunità unita che sa rialzarsi nei momenti più difficili.

La popolazione continua a portare nel cuore l’eroismo dei soccorritori e il senso di smarrimento di fronte alla catastrofe. La richiesta di verità e giustizia è ancora forte e condivisa da tutti gli italiani. Gli obblighi morali e civili di chiarire quanto accaduto non possono essere ignorati, contribuendo a un processo di guarigione per l’intera comunità.