Genova delude il sindaco Bucci: le elezioni in Liguria premiamo Orlando e il PD

Genova ha voltato le spalle al sindaco Marco Bucci nelle elezioni Regionali in Liguria del 2024, dove il candidato del centrodestra ha registrato risultati deludenti nella sua città. Bucci, in carica dal 2017, sperava di ottenere un supporto significativo, ma i cittadini genovesi hanno preferito nettamente Andrea Orlando del centrosinistra. Il messaggio dei genovesi è chiaro, dimostrando una forte disaffezione nei confronti dell’attuale amministrazione.

I risultati delle elezioni sono stati senza dubbio favorevoli per Orlando, che ha conquistato il capoluogo ligure superando Bucci. I dati finali evidenziano la netta vittoria di Orlando, che ha ottenuto il 52,27% dei voti, rispetto al 44,29% di Bucci. Altri candidati, come Nicola Morra e Nicola Rollando, hanno raccolto percentuali minime, mentre Bucci non è riuscito a competere efficacemente nei suoi collegi tradizionali.

In particolare, il Partito Democratico si è affermato come il primo partito in città, con oltre 60.000 preferenze e una percentuale del 30%. Al contrario, la coalizione di centrodestra, guidata da Bucci, ha subìto una forte battuta d’arresto a Genova. Il primo partito di destra nella città è risultato essere Fratelli d’Italia, che ha ricevuto un sostegno rilevante ma non sufficiente a contrastare il balzo in avanti del centrosinistra.

Le elezioni regionali in Liguria hanno visto una partecipazione di circa 1,3 milioni di cittadini, ma l’affluenza è calata rispetto al 2020, anche a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Questo ha ulteriormente complicato le possibilità di successo per candidati come Bucci.

La delusione per il sindaco è palpabile, e i risultati evidenziano un cambio di rotta nella politica genovese, che ora sembra orientarsi decisamente verso il centrosinistra. L’amministrazione Bucci, quindi, sembra esser stata giudicata in modo negativo dai suoi concittadini, i quali hanno scelto di premiare il rivale Orlando, segnando una significativa inversione di tendenza nella politica locale e regionale. L’elezione del 2024 costituisce, quindi, un importante punto di svolta per la città di Genova.