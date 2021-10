Ha lavorato nei reparti più a rischio in piena pandemia, quando “si andava per tentativi”. Tornava a casa con le lacrime agli occhi e “non era facile nemmeno trovare una baby sitter per mia figlia, perché eravamo visti come appestati, tanta era la paura del contagio”. La storia di Luisa – il nome è di fantasia – e dei suoi 28 colleghi sembra una beffa di cattivo gusto: perché lei, 46 anni, operatrice socio sanitaria da 17 che non si è mai tirata indietro, nemmeno nei momenti più duri quando lavorava al policlinico San Martino nelle cosiddette aree sporche con il suo contratto a termine di sei mesi, oggi si trova in un limbo.