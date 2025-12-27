Genova contro i botti di Capodanno

Le associazioni Gaia Animali e Ambiente, Lav, Una-Uomo natura animali e Animalisti Genovesi hanno lanciato un appello ai cittadini genovesi dopo la sospensione cautelare dell’ordinanza comunale che vietava i ‘botti’ da parte del Tar Liguria. L’appello chiede ai cittadini di fare una scelta di civiltà e rispetto verso se stessi, l’ambiente e gli animali, non acquistando materiali esplodenti di qualsiasi genere e non utilizzandoli se già acquistati, per evitare di recare gravi danni alla fauna selvatica, agli animali domestici, all’ambiente e disturbo a tante persone fragili.

Le associazioni animaliste e ambientaliste chiedono poi un nuovo provvedimento, già annunciato dalla giunta Salis, a tutela dei cittadini e delle altre forme di vita che popolano la città. Rispetto al Tar, ritengono che la vera priorità sarebbe di evitare ferimenti di persone, incendi, traumi e morte di animali, danni all’ambiente patrimonio di tutti e non tanto gli interessi economici di poche aziende.

Secondo una recente indagine, il 26% degli animali domestici si nasconde durante i fuochi d’artificio, il 19,9% tenta di scappare, il 12,4% rimane molto vicino al proprio proprietario in cerca di conforto, mentre solo il 9,3% non mostra particolari reazioni. Inoltre, il 22,4% dei proprietari ha osservato conseguenze prolungate dello stress sul proprio animale dopo un fuoco d’artificio. I cani sembrano più colpiti dei gatti, con il 24,2% dei proprietari di cani che nota traumi duraturi, contro il 16,5% dei proprietari di gatti.

Per quanto riguarda animali selvatici e ambiente, i fuochi d’artificio sono altamente dannosi e hanno effetti di disturbo immediato su molti animali attraverso la luce e soprattutto il rumore, effetti che possono essere di lunga durata. Essi producono anche immissioni significative di materiale altamente inquinante, che possono avere effetti immediati e a lungo termine sull’ambiente e tradursi in problemi di salute per i viventi selvatici e per gli esseri umani. Infine, le conseguenze sulle persone sono evidenti, con morti e feriti a causa dell’esplosione dei botti di Capodanno ogni anno. Esistono alternative come i fuochi silenziosi che producono effetti solo coreografici, anche se rimane il rischio incendio e inquinamento.