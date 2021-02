Clara Ceccarelli, 60 anni, aveva già sacrificato al metà del suo patrimonio a quell’uomo instabile, da tempo in balia dei suoi deliri ma che per gli insondabili misteri dei sentimenti aveva continuato ad amare. Fino a qualche tempo fa quando Clara aveva detto basta. E da quel momento era iniziata la persecuzione. A casa, nel negozio, per strada.

Il resto è il solito corollario di molti femminicidi. Che si concludono tutti allo stesso modo: con la morte di una donna.

Clara Ceccarelli è stata uccisa a coltellate nel suo negozio Pantofoleria -Jolly Calzature in via colombo fra l’omonima piazza e via San Vincenzo, zona pedonale nel cuore dello shopping di Genova.

Erano circa le 19 quando l’uomo è entrato nel negozio, i commercianti vicini dicono di aver sentito delle urla poi più niente.

Clara è morta e l’arrivo dei soccorritori non è servito a nulla. L’omicida è fuggito e viene braccato da polizia e carabinieri.

L’assassino è Renato, un 59 enne, un artigiano che fino ad alcuni anni fa con il lavoro di piastrellista e posatore di parquet guadagnava bene. Poi il crollo, non sembra dovuto alla crisi bensì al vizio del gioco.

E per Clara era iniziato il calvario. Prima economico visto che anche per sostenere le spese del compagno aveva dovuto chiudere un secondo negozio di calzature sempre nella stessa via. Poi sempre peggio. Lui era diventato ossessivo e i suoi bisogni sempre più frequenti. Renato negli ultimi tempi era ulteriormente peggiorato. Era stato sorpreso a urinare sulla saracinesca del negozio e pochi giorni fa la polizia era intervenuta in una scuola del levante dove l’uomo era entrato e sembrava intenzionato a uccidersi lanciandosi da una finestra.