Genova celebra musica e arte

Durante l’ultima seduta del Municipio Bassa Val Bisagno è stata approvata una mozione che impegna il presidente e la giunta all’istituzione di una giornata dedicata alla promozione dell’arte e della musica sul territorio. La proposta prevede che questo evento diventi un appuntamento fisso e sia un momento di valorizzazione della creatività giovanile e urbana.

L’idea è quella di invitare il gruppo musicale degli Ex-Otago per la prima edizione, in concomitanza con il decennale dell’album ‘Marassi’. Questo potrebbe essere un momento di dibattito e confronto per raccontare l’evoluzione del quartiere, che ha dato i natali ai componenti del gruppo, nel corso degli anni.

Il consigliere Davico ha spiegato che l’idea è ancora allo stato embrionale e che l’obiettivo è cominciare a lavorare sulla celebrazione di arte, creatività e musica, non solo nel centro di Genova, ma anche nei quartieri, per valorizzare il territorio. Alcuni consiglieri di opposizione hanno chiesto chiarimenti su eventuali costi dell’operazione.

L’assessora Barbara Comparini ha spiegato che una giornata della musica esiste già a livello nazionale e che bisogna capire se vogliano inserirla all’interno di quella o farne una propria. Ha anche precisato che per quanto riguarda gli Ex-Otago, l’idea è per un invito formale, ma che in caso di richiesta di corrispettivo di mercato, non sarebbero in grado di sostenerlo. Bisogna quindi vedere che tipo di partecipazione immaginare da parte loro e che tipo di collaborazione trovare con il Comune, ottimizzando il tutto.