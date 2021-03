Una valle poco battuta, nell’entroterra di Sestri Ponente. Un sentiero fresco di recupero, che risale un bosco. Un’abbazia trecentesca con tanto di borgo abbandonato, in cima a un monte. Più le limitazioni anticovid, che rendono difficile lasciare Genova. Sono bastate queste caratteristiche a rendere il trekking per Cassinelle una sorpresa. Da gennaio i camminatori si sono moltiplicati, le paure dei proprietari dei ruderi pure: per questo hanno circondato le abitazioni diroccate con nastri segnaletici bianchi e rossi, che però ormai si ritrovano per terra tramutati in spazzatura.

Il Comune di Genova, che a fine gennaio ha annunciato il recupero del sentiero dell’Alta Val Chiavaragna con tanto di sopralluogo da parte dell’assessora allo sviluppo delle vallate, Paola Bordilli, oggi rimanda la discussione di ogni problema con la Asd Monte Gazzo Outdoor: è l’associazione di Sestri che si è occupata di rimettere in sesto questo storico percorso con 1800 ore di volontariato, anche grazie all’aiuto di scout e Amiu. «Ci siamo resi subito conto di alcuni problemi » , spiega Paolo Persich, presidente dell’associazione. « Ultimamente abbiamo trovato spesso bottiglie di plastica, lattine e avanzi di cibo. E’ una questione di educazione degli escursionisti. Poi ci sono le case diroccate, dove è chiaro che non si deve entrare».

Il problema è che non si può escludere che accada, considerato che le indicazioni di pericolo sono facili da aggirare. Intorno all’antica abbazia – che non ha più il tetto ed è invasa dagli alberi – ci sono diverse abitazioni abbandonate da decenni: il rischio che cada dell’intonaco o che possa sprofondare un pavimento è quindi concreto. « Già durante i lavori di recupero del sentiero è emerso che la maggior parte degli edifici sono di proprietà privata», spiega il presidente del municipio VI, Mario Bianchi ( Pd). « I proprietari non sono stati difficili da rintracciare, visto che è stata riaperta dopo anni una via di accesso inutilizzata alle loro case. Oggi vorrebbero evitare che qualcuno si faccia male: siamo in attesa di un incontro per capire come si può intervenire».

L’ipotesi di una bonifica sembra impraticabile per la natura impervia di Cassinelle, mentre la soluzione più probabile appare sbarrare l’accesso alle abitazioni con delle griglie di ferro. Il problema è che ormai l’afflusso di escursionisti è inarrestabile. Per ora non si tratta di grandi numeri, ma l’associazione My trekking Liguria negli ultimi due mesi ha organizzato escursioni con una quindicina di persone quasi ogni fine settimana, senza contare gli ancor più numerosi camminatori indipendenti.

Con la primavera è facile che Cassinelle diventi sempre di più una meta battuta, visto che il trekking è piuttosto semplice e si percorre in mezza giornata da Serra di Panigaro o da Priano, con due diversi percorsi che possono unirsi in un anello circolare di circa 7 chilometri.