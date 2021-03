Anche Genova avrà una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni e chiedere verità e giustizia. La proposta è stata lanciata dal municipio i centro est, che ha approvato in consiglio, all’unanimità, una mozione presentata dal consigliere di minoranza di a sinistra, Andrea Massera.

L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con l’Università di Genova e la panchina sarà installata in zona via Balbi, cuore delle facoltà umanistiche dell’ateneo. “Speriamo che venga individuato un luogo in cui sia frequente il passaggio degli studenti affinchè sia sempre vivo in loro e in noi il ricordo di Giulio e della sua attività di ricercatore. Un piccolo gesto, simbolico, che mi rende orgoglioso”, commenta Massera.