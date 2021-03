“Quello che più ci ha fatto soffrire, oltre ad otto anni di gogna e calvario, è stata l’omologazione: un processo in cui tutti erano uguali, tutti ladri. Oggi, almeno, la dignità ci è stata restituita, gli anni no”.

Insolito terzetto quello riunito nel luminoso studio di via Roma dell’avvocato Sabrina Franzone mentre fuori il sole torna a farsi largo dopo una furiosa grandinata. Seduti fianco a fianco tre ex consiglieri regionali Alessio Saso all’epoca Nuovo Centro destra ed ex An(difeso da Franzone), Alessandro Benzi (difeso dall’avvocato Andrea Vernazza)all’epoca di Sel e Giacomo Conti (avvocato Angelo Paone) Federazione della Sinistra. Provenienze diverse, una stessa comune passione per la politica e il modo di interpretarla, e oggi la gioia comune per l’assoluzione dopo le pesanti condanne di tre anni fa.

Giacomo Conti: “I dolori sono stati molti: ho dovuto abbandonare la politica nonostante fosse la mia passione, e ho dovuto farlo per un’accusa così infamante e un processo sommario fatto soprattutto sui media, senza che nessuno andasse a verificare e analizzare nel dettaglio le tesi accusatorie. Io non avevo tra le mie spese né mutande né altri acquisti pazzi. Erano spese legittime e le contestazioni hanno riguardato poche migliaia di lire. Una costruzione sul nulla”.

Ma il fenomeno è esistito.

“Certo – risponde Conti – ma i filoni e le spese imbarazzanti non riguardavano tutti quanti. Invece tutti i consiglieri sono stati accomunati e sono diventati dei criminali. E va detto che c’è stato chi, massacrando i consiglieri regionali ha anche costruito personali carriere politiche. Oggi dopo otto anni fine del tormento, anche se non si cancellano questi anni durissimi dal punto di vista personale, economico e politico. Forse la colpa è stata anche della politica incapace di autoriformarsi in una certa fase storica ma da lì a trasformare tutti in ladri, ce ne passa”.

Alessandro Benzi: “Anche io ho smesso di fare politica nel momento in cui ricevetti l’avviso di garanzia. Per me è l’alba di un nuovo giorno, ma forse qualcuno dovrebbe interrogarsi su una sentenza di primo grado che comminò pene pesantissime e oggi viene ribaltata, anzi spazzata via perché il fatto non sussiste. Io ero capogruppo e sono finito nei guai per la contestazione di 1400 euro a fronte della gestione di contributi per quasi mezzo milione. E parliamo non di spese personali, anche per me nessuna spesa pazza. Alla fine tutto si riduce a differente interpretazione delle norme da parte di un giudice. Ma accomunare tutti i politici in modo indistinto penso sia stata un’aberrazione dal punto di vista giuridico. Oggi spero che anche chi partecipò alla gogna mediatica abbia l’onestà di riconoscere la nostra innocenza”.

Alessio Saso: “L’assurdo di questa vicenda è che noi, e questo ci unisce, avevamo diligentemente seguito le regole che ci erano state imposte e poi è arrivato qualcuno a dirci che quelle non erano le regole giuste. Una regola che, per altro, era una legge regionale. Anche a me come a Conti infastidisce l’omologazione. Perché se è vero che la gente ci crede una casta, ebbene tutto siamo fuorché una casta. Anzi siamo sempre stati divisi e anche all’interno degli stessi partiti non c’è stata coesione nell’affrontare le inchieste. Con Conti e Benzi ci siamo ritrovati per sintonia umana e personale a prescindere dalle nostre origini politiche. Certo oggi c’è una grande gioia, la soddisfazione di vederci restituita la dignità, il riconoscimento alla capacità e passione dei nostri avvocati, ma ancora mi chiedo come sia stato possibile attraversare questo calvario di otto anni per alcuni conti di ristorante, ripeto ricevute di ristorante che erano parte della nostra attività di incontro e relazioni con i cittadini, con le associazioni, le realtà territoriali. Spero che questa assoluzione restituisca anche fiducia ai cittadini. Perché se gli italiani oggi pensano che i politici non siano più credibili allora abbiamo un problema, come Paese non come politici”.