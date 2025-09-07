28.8 C
Genova: Alfa e Olly, la musica che riempie il palasport

Genova: Alfa e Olly, la musica che riempie il palasport

Genova riveste un significato speciale per i giovani artisti Alfa e Olly. Per entrambi, la città rappresenta casa, radici e ispirazione, oltre a essere una tappa fondamentale per i loro tour e concerti.

Alfa ha programmato tre date nel palazzetto locale: una si svolgerà il 22 novembre ed è già sold out, mentre le altre due sono in calendario per ottobre nel 2026. Olly, invece, aprirà il suo tour nei palasport proprio a Genova con concerti il 4 e 5 ottobre.

Un evento atteso è la sua tripletta allo Stadio Luigi Ferraris, che tornerà ad accogliere la musica dal vivo dopo 22 anni dall’ultimo concerto di Vasco Rossi.

