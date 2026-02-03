Genova al top per costo Tari tra le città metropolitane italiane

Genova si distingue per il costo della Tari, la tassa destinata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con un onere di 518 euro all’anno per famiglia, posizionandosi al primo posto tra le 14 Città metropolitane italiane. Questo dato emerge dallo studio del Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil.

Seguito da Napoli con 499 euro, Reggio Calabria con 494 euro e Catania con 483 euro, Genova supera anche città come Bari (435 euro) e Cagliari (412 euro). Le tariffe presentate dallo studio, valide per le utenze domestiche e calcolate annualmente, comprendono una quota fissa e una variabile. La quota fissa si calcola moltiplicando la superficie dell’alloggio per una tariffa unitaria in base al numero di occupanti. La quota variabile, invece, è un valore assoluto basato sul numero degli occupanti, che si somma alla parte fissa.

La Tari include anche il tributo provinciale ambientale e altre componenti sulle quali l’analisi della Uil si è fondata, utilizzando i dati delle delibere comunali relative alle tariffe del Dipartimento delle Finanze.

Il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, ha denunciato che la Tari, concepita per coprire i costi, è diventata un prelievo eccessivo, distante dal principio di equità fiscale. Le disuguaglianze tariffarie tra diverse aree sono il risultato di scelte politiche errate e di un sistema di gestione dei rifiuti inefficiente.

In molte regioni, la mancanza di impianti di trattamento costringe i Comuni a trasferire i rifiuti altrove, aumentando i costi per famiglie e imprese. Anche se il Pnrr rappresentava un’importante opportunità, la sua attuazione è proceduta lentamente. La riforma tariffaria non avrà effetti significativi sulla riduzione della Tari, e strumenti come la Tarip potrebbero gravare ulteriormente sui cittadini piuttosto che risolvere le inefficienze strutturali.