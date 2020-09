La genomica, cioè lo studio della struttura e della funzione del corredo genetico, è una disciplina in rapida evoluzione che, anche nell’ambito della salute mentale, promette di portare a notevoli progressi nella predizione del rischio di ammalarsi, e quindi nella prevenzione, nella diagnosi e nell’intervento precoci, di fondamentale importanza soprattutto per i disturbi psicotici, dello spettro autistico e bipolari, per i quali la componente ereditaria è molto spiccata pur essendo solo uno dei fattori in gioco. Inoltre la migliore comprensione dei meccanismi genetici alla base delle malattie consente la messa a punto di terapie sempre più mirate e personalizzate.

Tuttavia il passaggio delle tecnologie e delle conoscenze dal campo della ricerca genetica a quello della psichiatria clinica comporta nuove responsabilità, sia sul piano etico che su quello legale, che i medici sono tenuti ad affrontare. Kristin Kostick e Gabriel Lázaro-Muñoz, ricercatori del Centro di etica medica e politica sanitaria del Baylor College of Medicine di Houston, hanno analizzato le implicazioni etiche, sociali e culturali delle neurotecnologie emergenti e soprattutto l’impatto che possono avere sugli utenti i risultati delle ricerche genetiche in psichiatria. Sebbene la prevedibilità dei disturbi mentali sulla base dei test genetici sia attualmente scarsa, sono stati già identificati markers genetici associati allo sviluppo di malattie, alla risposta più o meno buona agli psicofarmaci e persino alla possibilità di sviluppare determinati effetti collaterali. Negli Stati Uniti è sempre più frequente, da parte degli stessi pazienti, la richiesta di essere sottoposti a test genetici o di essere aiutati a interpretare i risultati di test effettuati autonomamente. Sempre negli Usa, la maggior parte dei clinici si è detta favorevole all’effettuazione dei test genetici su pazienti con sintomi di schizofrenia, per supportare la diagnosi, ma molti di meno sarebbero disposti ad allargare questi test ai familiari dei pazienti, alle persone con problemi psicologici in generale o addirittura all’intera popolazione.

Un’altra implicazione etica della possibilità di prevedere l’insorgenza di un disturbo è la valutazione dell’opportunità di un trattamento preventivo: mentre la maggior parte degli psichiatri clinici americani sembrerebbe a favore, il consenso scende notevolmente proprio tra i ricercatori nel campo della genetica, evidentemente più dubbiosi sulla capacità predittiva dei test sul genoma. Tutta la comunità scientifica sembra comunque rendersi conto dei potenziali rischi insiti in una diffusione dei test genetici nella pratica clinica: danno psicologico ed emarginazione per le persone portatrici dell’alterazione genetica identificata (che consente comunque solo di ipotizzare un’eventuale predisposizione alla malattia, che potrebbe anche non manifestarsi mai), riduzione delle aspettative e dell’investimento educativo nei confronti dei bambini “positivi”, discriminazione nel lavoro o nell’accesso a polizze sanitarie, dilemma per il medico tra la necessità di garantire la riservatezza del paziente e quella di documentare una condizione potenzialmente a rischio per malattie gravi.

La carenza di una preparazione adeguata in genetica per la maggior parte degli psichiatri, la mancanza di linee guida cliniche e legali universalmente riconosciute e la scarsa attuale utilità clinica dei test genetici rendono al momento poco applicabile questo strumento, potenzialmente molto utile ai fini della diagnosi, della prognosi e del trattamento; ma in futuro saranno probabilmente necessari una maggiore integrazione tra specialisti diversi e soprattutto il coinvolgimento informato e responsabile dei pazienti in ogni momento del processo decisionale.

Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo