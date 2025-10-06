Genomica accessibile: la nuova piattaforma italiana GenoGra

Una nuova piattaforma italiana, chiamata GenoGra, punta a semplificare l’analisi del DNA attraverso l’uso di grafi genomici e visualizzazioni interattive. Questa innovazione nasce con l’obiettivo di rendere la genomica accessibile a un pubblico più ampio, superando le barriere dell’alto costo e delle competenze specialistiche richieste.

La genomica, che studia il patrimonio genetico degli organismi, ha un enorme potenziale nel campo della medicina, della salute pubblica e della conservazione della biodiversità. Tuttavia, l’analisi dei dati genomici è complessa e richiede avanzate competenze di bioinformatica. Qui entra in gioco GenoGra, fondata da Guido Walter Di Donato e supportata dall’ecosistema LifeGate Way, mirata a democratizzare l’analisi genomica.

La piattaforma offre un’interfaccia intuitiva che permette anche a chi non ha esperienza di bioinformatica di elaborare e interpretare i dati. Utilizza grafi genomici, una rappresentazione che facilita la comprensione delle varianti genetiche e consente di confrontare più genomi simultaneamente, fornendo una visione più precisa delle differenze genetiche.

Inoltre, GenoGra offre pipeline personalizzabili, adatte a diversi ambiti, dall’individuazione di malattie genetiche allo studio della biodiversità. La tecnologia sfrutta il calcolo accelerato, migliorando significativamente i tempi di elaborazione e rendendo l’analisi più efficiente.

Grazie a questi strumenti, medici e ricercatori possono formulare diagnosi più accurate e strategie preventive, mentre la conservazione della diversità genetica diventa una priorità nella tutela ambientale. La startup ha già ottenuto riconoscimenti nel settore dell’innovazione e si è avviata verso il mercato con un prototipo validato e finanziamenti per la ricerca e sviluppo.