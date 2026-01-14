Genoma Puglia si amplia

Il Programma Genoma-Puglia ha compiuto un ulteriore e significativo passo in avanti. Il pannello di analisi genetica è stato ampliato da 406 a 433 geni, con l’inclusione di 27 nuovi geni, consentendo così di estendere il numero delle malattie diagnosticabili da 561 a 597, con 36 nuove condizioni individuabili precocemente.

Questo aggiornamento è reso possibile dagli automatismi previsti dalla legge istitutiva, che rafforza ulteriormente uno dei programmi di sanità pubblica più avanzati al mondo. Il Programma Genoma-Puglia si fonda sull’idea che la prevenzione genetica non sia una sperimentazione o un progetto pilota, ma un diritto universale da esercitare alla nascita, in modo equo e sistematico.

Ogni gene in più analizzato non è un dato tecnico astratto, ma una possibilità concreta di diagnosi precoce, di cura tempestiva, di riduzione della sofferenza e, in molti casi, di salvezza della vita. Ciò è già avvenuto in decine di casi e con questo ampliamento, Genoma-Puglia diventa ancora più utile e più giusto.

L’estensione del pannello deriva dall’integrazione delle più recenti evidenze scientifiche e cliniche, nonché da indicazioni specifiche fornite al Laboratorio di Genetica dalle diverse unità operative che curano la presa in carico. Ciò consente di intercettare un numero maggiore di condizioni genetiche rare o rarissime, spesso difficili da riconoscere in assenza di sintomi evidenti nei primi mesi di vita.

Il Programma Genoma-Puglia si conferma come un modello di prevenzione avanzata, fondato su diagnosi rapide, presa in carico immediata e integrazione tra sensibilità politica, adesione quasi totale delle famiglie, laboratorio e clinica. L’obiettivo è garantire a ogni bambino tutte le più innovative opportunità di salute, sin dal primo giorno di vita.

Le 36 nuove malattie o condizioni diagnostiche incluse nel pannello di analisi genetica comprendono:

– Patologie cardiache: difetto interatriale con difetto di conduzione, sindrome del QT lungo (tipi 14, 15 e 16).

– Patologie endocrinologiche: corea ereditaria benigna, disormonogenesi tiroidea familiare (tipi 1, 2A, 3, 4, 5 e 6), ipotiroidismo congenito (tipi 4 e 5), resistenza all’ormone tiroideo da mutazione nel recettore dell’ormone tiroideo alfa, sindrome cervello-polmone-tiroide e sindrome di Bamforth-Lazarus.

– Patologie immunologiche: immunodeficienza combinata grave da deficit di CORO1A, immunodeficienza combinata grave T-B+ da deficit di CD45, immunodeficienza combinata grave T-B+ da deficit di CD3delta/CD3epsilon/CD3zeta, immunodeficienza severa (tipo 121) e sindrome autoinfiammatoria proteasoma-related (tipo 5).

– Condizioni sindromiche: sindrome LIG4.

– Patologie metaboliche: alfa-mannosidosi (tipi I e II), deficit combinato di saponina, gangliosidosi GM1 (tipi I, II e III), leucodistrofia metacromatica, leucodistrofia metacromatica da deficit di SAP-b, malattia di Gaucher (forma atipica), malattia di Krabbe (forma atipica), malattia di Tay-Sachs, mucopolisaccaridosi (tipo 4B) e omocistinuria da deficit di metilene-tetraidrofolato reduttasi.

– Malattie varie: sordità neurosensoriale rara non sindromica (tipo DFNB) e sindrome di Pendred.