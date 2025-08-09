31 C
Genoa vs Rennes: Diretta TV e Formazioni del Test Amichevole

Da StraNotizie
La preparazione del Genoa per la nuova stagione si intensifica con un ulteriore test amichevole. La squadra di Patrick Vieira scenderà in campo contro il Rennes, un’importante occasione per valutare i progressi della formazione rossoblù.

Dopo la vittoria nel triangolare contro Villarreal e Oviedo, il Genoa affronta un avversario di livello internazionale. Questa amichevole rappresenta l’ultimo appuntamento prima dell’inizio ufficiale della stagione, con il primo match previsto il 15 agosto in Coppa Italia.

Le formazioni delle due squadre non sono state divulgate, ma sia il Genoa che il Rennes si preparano a mostrare il frutto del lavoro estivo. I tifosi potranno seguire l’incontro in diretta, con informazioni su come vederlo disponibili su diverse piattaforme di streaming e televisione.

