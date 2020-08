Super Sanabria

Il Genoa è salvo. I liguri disputeranno il 14° campionato consecutivo in Serie A grazie al secco 3-0 contro il Verona dell’ex Juric. Mattatore della serata Toni Sanabria, autore di una doppietta, tris firmato da Romero, che nel secondo tempo è stato espulso, così come Amrabat e Cassata. Enorme sospiro di sollievo dunque per il presidente Preziosi e tutti i tifosi rossoblu.

Nonostante da Lecce arrivino subito buone notizie con l’autogol di Lucioni, il Genoa ha il merito di concentrarsi esclusivamente sulla partita del Marassi, d’altronde con una vittoria i ragazzi di Nicola sarebbero salvi. E non a caso la pratica salvezza viene chiusa in 45 minuti: merito di Sanabria che al 13′ sblocca la partita con un gran colpo di testa su assist di Lerager e al 25′ si ripete finalizzando un perfetto assist di Pandev. La differenza di motivazioni è enorme e così, poco prima dell’intervallo, Romero (perfetto in fase difensiva) incorna di testa un angolo di Jagiello per il 3-0 che sa già si salvezza a metà partita.

Ultima di Pazzini

Nella ripresa più che i gol, fioccano i cartellini rossi. Romero disfa l’ottimo primo tempo rimediando il secondo giallo al 61′, così il Genoa si arrocca dietro senza praticamente superare mai la metà campo. Juric (espulso anche lui per proteste) concede gloria a Pazzini, ultima partita con il Verona dopo 5 anni, ma il Genoa concede le briciole. Finale stranamente nervoso con Amrabat e Cassata che rimediano l’espulsione per qualche manata nei minuti di recupero. Per loro il prossimo campionato inizierà in ritardo. Il Genoa festeggia così una salvezza molto sofferta, per il secondo anno consecutivo ottenuta all’ultima giornata. Nella prossima stagione i tifosi rossoblù si aspettano meno sofferenza.

GENOA-VERONA 3-0 (3-0)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello (38′ st Cassata), Criscito (22′ pt Barreca); Pandev (37′ st Pinamonti), Sanabria (18′ st Goldaniga). In panchina: Marchetti, Iago Falque, Biraschi, Ghiglione, Schone, Destro, Favilli, Rovella. Allenatore: Nicola.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter (29′ st Salcedo), Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina (1′ st Borini), Eysseric; Di Carmine (1′ st Pazzini). In panchina: Silvestri, Berardi, Badu, Stepinski, Verre, Felippe, Zaccagni, Terracciano. Allenatore: Juric.

RETI: Sanabria AL 13′ e 25′ e Romero al 43′.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

AMMONITI: Sanabria e Masiello.

ESPULSI: Romero, Juric, Amrabat e Cassata

ANGOLI: 9-4 per il Verona.

RECUPERO: 4′ e 5′.