“Obiettivo soffrire di meno”

Primo giorno da allenatore del Genoa per Rolando Maran. Nel giorno della sua presentazione, il neo tecnico dei liguri non ha nascosto l’emozione: “E’ un grande piacere essere in questo club che mi aveva già cercato alcuni anni fa. Finalmente ci sono arrivato, è l’opportunità più bella che mi sia capitata in carriera”.

Nelle ultime due stagioni il Genoa ha dovuto aspettare l’ultima giornata per conquistare la matematica salvezza. L’obiettivo non cambia, magari con meno patemi: “Il presidente Preziosi mi ha chiesto di non soffrire come negli ultimi campionati – svela Maran -. I miei obiettivi? So di essere alla guida di una grande società e questo mi dà un grande senso di responsabilità. Metterò serietà e professionalità per fare in modo che l’annata resti nella memoria dei tifosi: preferisco parlare poco e lavorare con i ragazzi”.

“Mercato? Faggiando sta lavorando…”

Ancora presto per parlare di modulo: “Nella passata stagione avevo utilizzato il 4-3-2-1, prendendo visione di determinate caratteristiche farò una scelta definitiva preparando però anche alternative su cui lavorare”. Manca poco all’inizio ufficiale del calciomercato, il Genoa è sempre protagonista in tutte le sessioni, ma Maran non fa nomi: “Il direttore Faggiano ha dimostrato il suo valore. So che sta lavorando bene per rinforzare la squadra. Questa è la mia garanzia per quanto riguarda il mercato”.