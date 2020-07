Nicola: “In 90′ possiamo prenderci ciò per cui lavoriamo da mesi”

– E’ come una finale. Genoa e Lecce si giocano, di fatto, la stagione in 90′. In palio c’è l’ultimo posto disponibile per restare in serie A. E sia Nicola che Liverani si dicono pronti alla battaglia: “Andiamo a prenderci questo risultato”, carica il tecnico genoano. “Ci giocheremo le nostre chance con umiltà e senza paura”, replica l’allenatore giallorosso.

Davide Nicola è sicuro: “Abbiamo la possibilità di fornire una prestazione importante. Da quando sono arrivato io abbiamo solo pensato a centrare il nostro obiettivo. Abbiamo conquistato 19 punti e acquisito consapevolezza, gioco e coraggio. Questo è il momento clou, il più interessante, perché è qua che possiamo raggiungere quel che cerchiamo da mesi, farlo insieme e avere la consapevolezza di salvarci due volte”. Nicola ha ancora dubbi di formazione ma le due certezze sono Criscito e Pandev che rientreranno dal 1′ dopo gli spezzoni di gara giocati a Torino. In attacco al fianco del macedone possibile chance per Andrea Pinamonti.

Liverani: “Fondamentale non commettere errori”

Sul fronte opposto Liverani predica attenzione: “E’ un crocevia moto importante. Ora sale un poco di più la tensione e parlo in generale dell’ambiente: tutti quanti dobbiamo essere bravi ad eliminare ogni tipo di errore. Anche quelli piccoli, il tempo sta finendo e non esiste più possibilità di riparare: è necessario mettere attenzione a tutti gli aspetti. Limitare al massimo gli errori per non ripetere il primo tempo disastroso fatto contro la Fiorentina. Se il Genoa avrà le qualità per fare gol, è giusto dar loro meriti: ma dovremo essere bravi a limitare i regali troppo grandi fatti in quest’ultimo periodo. Insomma, senza molti giri di parole, dobbiamo essere meno belli e più cattivi”. Per Liverani il Genoa rappresenta la prima esperienza in assoluto da allenatore in Serie A nel 2013: “Ho sempre detto che ognuno di noi ha un passato che va ricordato come tale. I ricordi servono per crescere e mantenere rapporti, ma quello che conta ora è il presente e il futuro. Perché nel mio futuro c’è ancora tanto da scrivere”.

Nel Lecce torna Meccariello

Sulla situazione infortunati, ormai una costante in casa Lecce, Liverani è abbastanza chiaro: “Siamo numericamente corti. Deiola ha finito la stagione perché deve operarsi – continua -, Calderoni, seppur convocato, non è disponibile ma vuole partire per essere vicino ai suoi compagni. Ritroviamo Meccariello, una opzione in più che valuteremo nell’immediata viglia, mentre Tachtsidis si è riaggregato al gruppo. Lapadula potrebbe essere una soluzione, valutata sempre in base al minutaggio che può avere”.