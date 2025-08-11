Genoa H24: Ascolta il podcast di attualità sportiva lunedì

Il podcast “Genoa H24” sta fini aggiornando i suoi ascoltatori con nuove puntate, offrendo notizie e approfondimenti sul mondo del calcio. La trasmissione, realizzata da Buon Calcio a Tutti, è disponibile da sabato 1 luglio 2023 su diverse piattaforme.

Per il pubblico che desidera interagire con la redazione, sono previste varie modalità di comunicazione. Gli ascoltatori possono inviare messaggi vocali tramite social media come Instagram, Twitter e Facebook. In alternativa, è possibile scrivere domande sui canali social ufficiali oppure contattare direttamente la redazione tramite email all’indirizzo specificato.

Il podcast continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati, offrendo contenuti freschi e coinvolgenti, con la possibilità di condividere i propri dubbi e curiosità con i creatori. Chiunque sia interessato, può accedere facilmente ai vari link per iscriversi e rimanere aggiornato sugli episodi.