Genoa CFC e inX.aero: nuova partnership per le trasferte sportive

Una nuova sinergia si è creata nel mondo del calcio italiano con l’accordo siglato tra InX.aero e il Genoa CFC per la stagione in corso. Il marchio, parte del gruppo svizzero ITCompany attivo da oltre vent’anni nel settore dell’aviazione, è stato nominato “Official Aereo Travel Partner” del club più antico d’Italia.

L’intesa prevede la fornitura di servizi charter premium per le trasferte della squadra, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza logistica. Andrés Blázquez, CEO del Genoa CFC, ha espresso la propria soddisfazione per la collaborazione con InX.aero, sottolineando l’importanza di un partner affidabile in un settore competitivo. Blázquez ha rimarcato come questa unione possa accelerare il percorso di crescita e innovazione del club, offrendo il massimo ai propri tesserati.

Antonio Cottone, General Manager di InX.aero, ha manifestato il suo entusiasmo per l’accordo raggiunto, evidenziando il prestigio del Genoa nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Cottone ha affermato che la partnership permetterà di supportare al meglio le esigenze della squadra durante le trasferte ufficiali, garantendo un servizio aereo dedicato. Inoltre, il logo di InX.aero sarà visibile sulle maglie dei giocatori, indicando il forte legame tra le due realtà.