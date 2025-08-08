34.5 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Sport

Genoa CFC e inX.aero: nuova partnership per le trasferte sportive

Da StraNotizie
Genoa CFC e inX.aero: nuova partnership per le trasferte sportive

Una nuova sinergia si è creata nel mondo del calcio italiano con l’accordo siglato tra InX.aero e il Genoa CFC per la stagione in corso. Il marchio, parte del gruppo svizzero ITCompany attivo da oltre vent’anni nel settore dell’aviazione, è stato nominato “Official Aereo Travel Partner” del club più antico d’Italia.

L’intesa prevede la fornitura di servizi charter premium per le trasferte della squadra, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza logistica. Andrés Blázquez, CEO del Genoa CFC, ha espresso la propria soddisfazione per la collaborazione con InX.aero, sottolineando l’importanza di un partner affidabile in un settore competitivo. Blázquez ha rimarcato come questa unione possa accelerare il percorso di crescita e innovazione del club, offrendo il massimo ai propri tesserati.

Antonio Cottone, General Manager di InX.aero, ha manifestato il suo entusiasmo per l’accordo raggiunto, evidenziando il prestigio del Genoa nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Cottone ha affermato che la partnership permetterà di supportare al meglio le esigenze della squadra durante le trasferte ufficiali, garantendo un servizio aereo dedicato. Inoltre, il logo di InX.aero sarà visibile sulle maglie dei giocatori, indicando il forte legame tra le due realtà.

Articolo precedente
Emergenza gatti abbandonati: adozioni e aiuti necessari
Articolo successivo
Incontri istituzionali o strategie politiche? La verità in Calabria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.