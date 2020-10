GENOVA – La (lenta) quiete dopo la tempesta. In casa Genoa, dopo Perin, Marchetti e Radovanovic, possono ritenersi guariti dal coronavirus altri 4 giocatori: si tratta di Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone, già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica.





Lunedì la trasferta a Verona

La situazione per il tecnico Maran resta comunque ancora complicata. Attualmente sono ancora 10 i calciatori rossoblu positivi: Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Miha Zajc e Davide Zappacosta. Anche se con i pezzi contati, tuttavia, la trasferta di lunedì sera in casa dell’Hellas Verona risulta meno proibitiva dopo la notizia dei 7 negativi. In un primo momento il presidente Preziosi e il ds Faggiano avevano dichiarato che il Genoa non avrebbe avuto altra scelta se non quella di presentarsi al Bentegodi con la formazione della Primavera. Ora pian piano sta tornando il sereno, anche il Grifone è il club più colpito dal Covid.







Fonte