Genny Urtis: Rivelazioni sul fidanzato e spese per l’operazione

Genny Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente completato un intervento di mastoplastica, mostrando i risultati sia sul suo profilo Instagram che in un servizio per il settimanale Chi. Dopo l’operazione, ha condiviso le sue esperienze riguardo alle difficoltà del post-operatorio.

Durante una recente apparizione al programma radio La Zanzara, Urtis ha rivelato di avere un nuovo fidanzato, descritto come un uomo della Milano bene. Questa nuova relazione segna una svolta nella vita della dermatologa, che ha precedentemente affrontato una relazione tossica che l’ha portata in terapia. Nel corso dell’intervista, Urtis ha risposto con compostezza a domande personali poste dal conduttore Giuseppe Cruciani.

Urtis ha spiegato che, sebbene la sua identità ufficiale sia ancora Giacomo, desidera procedere con calma nella sua nuova vita. Ha riflettuto a lungo prima di sottoporsi all’intervento, optando per una forma più discreta e naturale, comparabile a quella di Martina Smeraldi e Taylor Mega. Ha sottolineato che la decisione di operarsi è stata motivata dal desiderio di migliorare se stessa, non per attirare uomini.

Inoltre, ha precisato che il costo dell’intervento, tra i 5 e gli 8.000 euro, è stato coperto dal suo fidanzato. Urtis ha descritto il suo approccio alle relazioni come “accogliente” e ha accennato a una certa curiosità del conduttore riguardo a dinamiche di coppia e spese.

Fonte: www.biccy.it