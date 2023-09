Genny Urtis fa outing a Corona: “È bisessuale! Abbiamo avuto esperienze”

Martedì scorso a Belve Fabrizio Corona ha dichiarato che non sposerà Genny Urtis. L’ex re dei paparazzi ha anche aggiunto di aver chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ma che lei ha rifiutato. Proprio per replicare alle dichiarazioni di Fabrizio, il chirurgo dei vip è tornato a La Zanzara ed ha fatto un outing dichiarando che Corona sarebbe bisessuale. L’ex vippone ha poi rivelato che Fabrizio gli avrebbe regalato un anello con le farfalle ‘perché con lui sentiva le farfalle nello stomaco’.

“Mi faccio chiamare anche Genny con la G così non cambio le iniziali di borse e valigie . Se farò un intervento? Sì farò almeno una terza, perché sono altro più di 180 cm e non posso farlo piccolo.

Se Fabrizio è bisessuale? Ma certo, assolutamente, per forza. Io poi sono venuto qui per rivendicare questo sogno infranto del matrimonio. – ha continuato a La Zanzara – Lui mi ha chiesto di sposarlo, mi ha anche dato un anello e adesso mi ritrovo così. Mi ha scaricato in diretta a Belve. Sono qui vestito da sposa anche in segno di ribellione per tutte le donne che sono state usate da Corona.

Poi Fabrizio ha detto che nella vita ‘ha dato degli assaggi’ a uomini. Se io ho avuto quelle esperienze fisiche con lui? Chi mi ha portato a vivere a Milano è stato lui. Sì comunque, qualche esperienza sì. Lui mi ha detto che mi amava! Mi ha regalato questo anello con le farfalle. Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva. Io sentivo anche i grilli. Mi diceva che ero bellissima, faceva il geloso in discoteca, marcava il territorio quando c’ero io. Secondo me adesso mi ha strumentalizzato. Io sono innamorato e mi vorrei anche sposare. Lo sposerei sono sincero ragazzi.