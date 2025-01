Gennaro Sangiuliano: Nuova Avventura come Corrispondente Rai, ma la Sede Sorpresa Stupisce Tutti

Costretto a dimettersi dal ruolo di ministro della Cultura a causa del caso Boccia, Gennaro Sangiuliano è pronto a tornare al giornalismo. È stato reintegrato dalla Rai come direttore e potrebbe assumere il ruolo di corrispondente dall’estero. Dopo che sono state smentite le voci su un trasferimento a New York, sembra che Sangiuliano potrebbe dirigersi verso Parigi.

Secondo un’indiscrezione pubblicata su Il Foglio, inizialmente Sangiuliano era previsto a Londra e poi a New York, ma ora la sua destinazione sembra essere la capitale francese, dove lavorerebbe con i colleghi già presenti, Nicoletta Manzione e Alessandra De Stefano. La carriera di Sangiuliano nel giornalismo è iniziata negli anni ’90 dopo esperienze nella stampa locale di Napoli, per trasferirsi successivamente a Roma.

È stato vice-direttore di Libero, collaborando con testate prestigiose come il Sole 24 Ore e Il Giornale, e nel 2003 è entrato in Rai come inviato del TGR. Successivamente, ha lavorato come inviato in Bosnia, Kosovo e Afghanistan per il Tg1. Nel 2009 è stato nominato vice-direttore del Tg1 e nel 2018 ha assunto la direzione del Tg2, lasciando la Rai nell’ottobre 2022 per diventare ministro.

Dopo la sua esperienza politica, Sangiuliano si è dichiarato pronto a tornare all’estero. Ha confermato che esiste una tradizione in Rai per i giornalisti che tornano dalla politica. Attualmente, è tornato sui canali Rai come esperto e opinionista, esprimendo il desiderio di occuparsi di questioni a lui care nel rispetto del servizio pubblico.