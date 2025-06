Gennarino di Affari Tuoi: Mascotte Controversiale in TV

Il dibattito sull’uso degli animali nei programmi televisivi sta guadagnando attenzione. Recentemente, Gennarino, un cagnolino di razza Jack Russel, è diventato la mascotte del game show “Affari Tuoi” su Rai 1, attirando l’affetto del pubblico e del presentatore Stefano De Martino.

Tuttavia, la sua presenza ha sollevato critiche. Rita Dalla Chiesa, vice presidente di Forza Italia e responsabile del Dipartimento benessere animale, ha espresso preoccupazione per l’utilizzo di animali addestrati nella trasmissione. Ha sottolineato che tale pratica è obsoleta e contraria alla crescente sensibilità verso il benessere animale, evidenziando l’importanza di riconoscere gli animali come esseri senzienti e non solo come strumenti di intrattenimento.

Dalla Chiesa ha inoltre dichiarato di sostenere l’iniziativa di abolire l’uso degli animali nei circhi e spettacoli, ritenendo fondamentale un cambiamento culturale. Ha chiarito che non è contraria alla presenza animale in televisione, purché avvenga in modo dignitoso e naturale, senza costringerli a esibirsi in comportamenti innaturali.

In questa linea, ha citato esempi positivi, come i cagnolini di “Striscia la notizia”, che si muovono liberamente e sono adottabili. Dalla Chiesa ha chiesto alla Rai di rivedere il proprio approccio e si è impegnata a portare la questione all’attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza, affinché il servizio pubblico possa allinearsi con le nuove sensibilità etiche riguardanti gli animali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: corrieredellumbria.it