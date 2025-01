Gennaio di Turbolenze: Sciopero di Treni, Aerei e Trasporto Pubblico

Simone Vazzana è un giornalista professionista e attualmente caporedattore di Virgilio Notizie. La sua carriera lo ha portato a lavorare per diverse importanti testate giornalistiche e emittenti televisive nazionali, dove ha approfondito temi di rilevante attualità. Le sue principali aree di competenza includono Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Vazzana dedica anche una parte del suo lavoro al data journalism, un campo che si occupa dell’analisi e della rappresentazione dei dati per raccontare storie e informare il pubblico. Inoltre, svolge un’attività di fact-checking per verificare l’accuratezza delle informazioni diffuse, un compito sempre più cruciale nel panorama dell’informazione contemporanea.