Genitori di disabili e lavoro: un gap di equità in Italia

I genitori di ragazzi con disabilità spesso si trovano a dover prendere decisioni difficili, come ridurre l’orario di lavoro o chiedere permessi frequenti, sacrificando così la propria carriera e il proprio benessere. Questa situazione diventa ancor più complessa quando si verificano eventi imprevisti, come ricoveri urgenti del figlio. Giovanna, madre di un bambino di sette anni, sottolinea che l’assenza di supporti adeguati e la difficoltà del sistema di adattarsi a queste esigenze rappresentano una forma di discriminazione spesso ignorata, ma con un impatto considerevole sulle loro vite.

Elisabetta, madre di un ragazzo con disabilità psicomotoria legata a una malattia genetica, racconta la sua esperienza: dopo oltre venti anni di lavoro in un’azienda torinese, la diagnosi del figlio cambia radicalmente la sua vita lavorativa. Nonostante i suoi tentativi di adattare il lavoro, compreso il ricorso allo smart working, è stata licenziata. Questo evento le è apparso come una doccia fredda, aggravato dalla presenza di un altro figlio piccolo e da un serio carico familiare.

Nicoletta Balbo, associata di sociologia all’Università Bocconi, chiarisce che la discriminazione non si limita a episodi eclatanti come il licenziamento, ma è anche radicata nella mancanza di sistemi adeguati per conciliare lavoro e responsabilità di cura. La necessità di accudire un figlio con disabilità richiede tempo e attenzione, e i genitori non hanno le stesse opportunità lavorative degli altri, portando a una mancanza di equità. Balbo suggerisce che la questione principale è che non ci sono strumenti flessibili sufficienti per sostenere i genitori nella loro situazione.