Genesis punta su modelli elettrici ad alte prestazioni in Corea

Genesis punta a un futuro caratterizzato dalla creazione di modelli elettrici ad alte prestazioni. José Muñoz, CEO del marchio di lusso sudcoreano, ha confermato che i futuri veicoli avranno una potenza di partenza di almeno 600 CV, con la possibilità di superare anche i 1.000 CV.

Il primo modello di questa nuova era sarà la versione sportiva del GV60, un SUV elettrico compatto già in produzione. Questo veicolo rappresenterà il primo risultato della nuova divisione Magma, dedicata ai modelli ad alte prestazioni. La GV60 Magma condividerà la base tecnica con la Hyundai Ioniq 5 N e la Kia EV6 GT, puntando a una potenza che supera i 600 CV.

Le ambizioni di Genesis vanno oltre. Sono previsti sviluppi di nuove piattaforme per veicoli elettrici, ibridi plug-in e full hybrid. Tra i progetti più interessanti c’è la GMR-001, una hypercar da endurance per la competizione nella categoria Le Mans Daytona. Sebbene i dettagli sui modelli da oltre 1.000 CV siano scarsi, si ipotizzano veicoli ispirati alla GMR-001, reinterpretazioni elettriche della X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo e ulteriori modelli come berline o SUV competitivi nei segmenti di mercato che includono modelli come il Taycan e il Macan.

In aggiunta, Genesis prevede di lanciare una nuova generazione di veicoli elettrici con un’autonomia superiore a 1.000 km con una singola ricarica. Le nuove versioni ibride promettono oltre 500 CV, combinando efficienza nei consumi con prestazioni elevate e elevata qualità costruttiva.