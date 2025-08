Generosità e cervello: scoperte sorprendenti sulla nostra natura

L’altruismo e la generosità sono due aspetti fondamentali del comportamento umano che ricevono sempre più attenzione dalla comunità scientifica. Recentemente, uno studio condotto da Tobias Kalenscher dell’Università Heinrich Heine di Düsseldorf ha fatto luce sulla base neurologica di queste virtù.

La ricerca ha identificato l’amigdala, una piccola struttura cerebrale situata nel lobo temporale, come il centro neurale della generosità. Esistono due amigdale, una per ciascun emisfero del cervello, tradizionalmente associate a emozioni come paura e aggressività. Tuttavia, il nuovo schema di studio rivela che la zona basolaterale dell’amigdala è cruciale per l’espressione di comportamenti altruistici.

Per verificare questa teoria, i ricercatori hanno condotto esperimenti su cinque pazienti affetti dalla malattia di Urbach-Wiethe, che provoca danni a questa area cerebrale. I partecipanti sono stati sottoposti al “gioco del dittatore”, un test in cui si stabilisce come distribuire una somma di denaro. I risultati hanno evidenziato che, pur continuando a mostrare generosità verso i familiari, i pazienti tendevano a non aiutare estranei, suggerendo una connessione diretta tra l’area damillarne e il comportamento altruista.

Inoltre, l’importanza dell’amigdala in questo contesto non si limita agli esseri umani. Anche nelle scimmie e nei topi, questa regione cerebrale è coinvolta nella valutazione delle ricompense sociali. Questi dati suggeriscono un’origine evolutiva per i comportamenti altruistici, evidenziando meccanismi neurobiologici condivisi tra diverse specie. La ricerca invita a riflettere su come la generosità possa non dipendere solo da decisioni razionali, ma anche da processi biologici complessi.