Generico Sport Yoga Fitness Palestra Allenamento Leggings Sportivi per giornate Calde Leggings Collant Pantaloni Invernali Leggings Donna Vita Alta per Fitness, Yoga, Running Leggings a Righe Donna

Leggings Sport 2pc Womens Fitness Stretch Active Yoga Pants Running Yoga Pants Top Reggiseno

Si prega di controllare la Carta Dimensione prima dell’ordine. Se non siete sicuri della dimensione, si prega di inviare un messaggio a noi.

Alta vestibilità in vita: il girovita è ben progettato e copre l’ombelico.

Fit: Fits to Size

Alto rialzo, elastico cinturino in vita senza soluzione di continuità nasconde cellulite e non scivolerà verso il basso

Spessore: Standard

Materiale: poliestere

Come lavare: Lavare a mano freddo, hang o line secco

Che cosa si ottiene: 2 PC Donne Pant

Materiale morbido burroso, finitura. Abbastanza spessa e a prova di squat

Stagione: Primavera / Autumn / Primavera / Inverno

Genere: Occasione delle donne: Quotidiano

Una moderata quantità di compressione tiene tutto a posto e fornisce supporto

Fornisce un supporto perfetto per il vostro girovita, non vi fa sentire a disagio, tessuto elastico e taglio ragionevole, non è facile scivolare o arricciare durante l’esercizio fisico.

Stile: Casual, Fashion

Peso articolo ‏ : ‎ 380 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 novembre 2022Produttore ‏ : ‎ GenericoASIN ‏ : ‎ B0BN7T9TLHNumero modello articolo ‏ : ‎ PCrbY9fCQCategoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Pantaloni chino donna neri, pantaloni sportivi donna corti, pantaloni donna, jeans taglie corte donna, pantaloni svasati glitterati, pantaloni skinny donna, pantaloni con gambe larghe donna, jeans bianchi donna vita alta, pantaloni jazz donna taglia corta, jeans a vita alta, leggings, pantaloni della tuta corti da donna, pantaloni neri a righe bianche, jeans scuri da donna, pantaloni stampati da donna, pantaloni larghi estivi da donna, jeans a gamba dritta neri, pantaloni larghi neri da don

100% Poliestere

Sportivi

Jeans da donna, jeans bianchi con jeans, donne leggere, pantaloni corti in pelle, neri, leggings, blu, pantaloni da jogging da donna, pantaloni da jogging in ecopelle, pantaloni corti da yoga, outfit pantaloni in pelle, jeans chiari da donna, pantaloni da jogging insoliti, jeans neri , pantaloni yoga, bianco, tailleur pantalone raso, tailleur pantalone business donna, pantalone jogging donna grigio, leggings lucidi, tailleur pantalone verde donna, leggings donna

Jeans Colorati Donna, Jeans Donna Di Alta Qualità, Pantaloni Della Tuta Verde Donna, Pantaloni Neri Larghi, Pantaloni Con Motivo Floreale, Pantaloni Completi Per Donna, Pantaloni Alla Moda Donna, Caldi Pantaloni Invernali Donna, Jeans 28 Lunghezza, Pantaloni Boyfriend, Capri Leggings Con Pizzo, Pantaloni Cargo Donna , Pantaloni gialli, Pantaloni della tuta bianchi da uomo, jeans larghi boyfriend da donna, hot pants jeans da donna, jeans senza elastan da donna, pantaloni harem da donna neri,

Jeans da donna, jeans bianchi con jeans, donne leggere, pantaloni corti in pelle, neri, leggings, blu, pantaloni da jogging da donna, pantaloni da jogging in ecopelle, pantaloni corti da yoga, outfit pantaloni in pelle, jeans chiari da donna, pantaloni da jogging insoliti, jeans neri , pantaloni yoga, bianco, tailleur pantalone raso, tailleur pantalone business donna, pantalone jogging donna grigio, leggings lucidi, tailleur pantalone verde donna, leggings donna

24,59€