Generatore Portatile 1200W maXpeedingrods: Silenzioso & Leggero

maXpeedingrods 1200W Generatore Portatile a Benzina con Inverter con Prese USB e 230V Super Silenzioso e Leggero 11,5 kg per Campeggio,Outdoor,viaggi in camper
maXpeedingrods 1200W: Il Generatore Portatile Ideale per Ogni Avventura
Scopri la potenza e la versatilità del Generatore Portatile a Benzina con Inverter maXpeedingrods. Con una potenza massima di 1200 W e una potenza continua di 1000 W, questo generatore è progettato per offrire un’energia pulita e affidabile. Perfetto per campeggi, viaggi in camper e attività all’aperto, può alimentare facilmente dispositivi come mini frigoriferi, macchine da caffè, TV e molto altro.
Un Compagno Leggero e Silenzioso
Pesando solo 11,5 kg, il generatore è leggero e facile da trasportare. La sua tecnologia inverter ti permette di goderti un funzionamento ultra-silenzioso con un livello di rumore di soli 58 decibel a 7 metri, ideale anche in ambienti tranquilli.
Vantaggi Pratici
- Autonomia Estesa: Funziona per 6 ore a metà carico e fino a 12 ore in modalità Eco, assicurandoti energia duratura per ogni tua esigenza.
- Facilità d’uso: Dotato di un misuratore digitale intelligente, permette di monitorare tensione, potenza e ore di funzionamento, facilitando la manutenzione.
Completo di Accessori
Il pacchetto include una serie di accessori utili che rendono l’installazione, l’uso e la manutenzione semplici e senza stress.
Garanzia e Sicurezza
maXpeedingrods offre una garanzia di 2 anni contro i difetti di lavorazione e fornisce supporto tecnico a vita. Ricorda: segui sempre le istruzioni per l’uso per garantire la tua sicurezza.
Non lasciare che l’energia elettrica ti limiti. Scegli il Generatore Portatile maXpeedingrods e preparati a vivere l’energia ovunque tu sia!
