Generali: Smart Working a 4 Giorni, Maggiore Flessibilità e Nuove Iniziative di Welfare

Generali ha rinnovato il contratto integrativo per i suoi 13.000 dipendenti, introducendo maggiore flessibilità, smart working e migliorie economiche e previdenziali. L’accordo, firmato con i sindacati Uilca, Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna e Snfia, mira a valorizzare il benessere dei lavoratori e promuovere la sostenibilità, considerando anche la trasformazione digitale.

Il nuovo contratto prevede un’estensione di due anni con l’aggiunta di flessibilità oraria e smart working fino a quattro giorni a settimana, un bonus una tantum elevato a 850 euro e un aumento del buono pasto di un euro, valido anche per il lavoro da remoto. Sono previsti anche 130 euro aggiuntivi sulla piattaforma di welfare. I dipendenti che rientrano da congedi di maternità o parentali possono usufruire di ulteriori giornate in smart working.

L’accordo è visto come un modello per il settore, bilanciando innovazione tecnologica e tutela dei diritti sociali. Sono previste commissioni per seguire l’implementazione di nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Inoltre, il contributo aziendale al fondo pensione crescerà dello 0,5% per i neoassunti dopo il 1999 e dello 0,3% per gli altri. I massimali della copertura sanitaria verranno aumentati e ai neogenitori sarà garantito un contributo di 500 euro per ogni nuovo nato.

I sindacati hanno espresso soddisfazione, sottolineando che l’accordo rappresenta una stabilità fondamentale in un contesto complesso. Il segretario nazionale dell’Uilca, Emanuele Bartolucci, ha evidenziato l’importanza di porre al centro l’attenzione sulle persone e sulle relazioni sindacali.