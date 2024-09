Generali ai vertici delle classifiche di Extel: Philippe Donnet si riconferma miglior CEO del settore assicurativo.

Philippe Donnet, CEO del gruppo Generali, è stato premiato come “Best CEO” nel settore assicurativo europeo nell’edizione 2024 della classifica annuale di Extel, una rivista specializzata nel settore della finanza internazionale precedentemente nota come Institutional Investor. Questo riconoscimento sottolinea l’eccezionale lavoro di Generali in diverse categorie chiave. Cristiano Borean, CFO del gruppo, è stato anche lui riconfermato come “Miglior CFO” del settore.

Il team di Investor & Rating Agency Relations di Generali ha brillato nella classifica, ottenendo il primo posto in più categorie, tra cui “Best IR Team”, “Best IR Professional” con Fabio Cleva, e “Best IR Program”, oltre al “Best Investor / Analyst Day”. Generali ha primeggiato anche nella categoria “Best ESG Program”, evidenziando il proprio impegno in materia di sostenibilità e responsabilità sociale.

Philippe Donnet ha commentato questo successo esprimendo orgoglio per l’apprezzamento della comunità finanziaria verso l’impegno di Generali nel mantenere un dialogo e una comunicazione eccellenti con il mercato. Ha aggiunto che tale impegno è particolarmente cruciale mentre l’azienda si avvia a raggiungere gli obiettivi del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” e a iniziare un nuovo ciclo strategico. Donnet ha anche ringraziato i suoi colleghi per il loro lavoro eccezionale e la dedizione nel fornire informazioni tempestive, chiare e affidabili.

La classifica di Extel si basa sulle valutazioni di circa 1.800 professionisti del settore, investitori istituzionali e analisti finanziari. I CEO sono stati giudicati sulla loro credibilità, leadership e capacità di comunicazione, mentre i CFO sono stati valutati sulla gestione del capitale, efficacia finanziaria e comunicazione. Inoltre, sono stati considerati la qualità del consiglio di amministrazione e le metriche ESG per una visione olistica e completa delle attività aziendali.

Infine, per le attività di Investor Relations, sono stati esaminati vari aspetti, tra cui la qualità dell’informativa finanziaria, la conoscenza del mercato e la reattività dell’azienda, dimostrando così la solidità e l’affidabilità di Generali nel panorama assicurativo europeo.