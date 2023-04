Generalfinance, Mediobanca avvia copertura con Outperform e TP a 10,3 euro

– Mediobanca ha iniziato la copertura sul titolo Generalfinance, società quotata su su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 10,30 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è “Outperform“. Gli analisti sottolineano che la società ha un modello di business unico, abilitato dalla sua piattaforma digitale proprietaria, e un costo del rischio strutturalmente basso.

Viene previsto un aumento del 25% annuo dell’utile netto rettificato nel 2022-2025 con utile per aziobe in crescita del 29%, trainato dalla crescita dei volumi, mentre una modesta pressione sui margini dovrebbe essere più che compensata da un minor cost income, grazie alla leva operativa assicurata dalla piattaforma digitale dell’azienda.

Inoltre, è stimata una crescita del turnover del 32% nel 2023 a 2,65 miliardi di euro e del 25% nel 2024 a 3,3 miliardi di euro, non lontano dall’obiettivo di Generalfinance di 3,4 miliardi di euro.

La ricerca evidenzia che Generalfinance è l’unico player specializzato nella nicchia del distressed factoring, mercato potenzialmente da 35-40 miliardi di euro di turnover, dove detiene una quota di mercato del 6% circa. La crescita del mercato è alimentata dall’aumento dello stock di attività UTP/Past Due/Forborne e da circa 1.200 aziende che entrano in una procedura di ristrutturazione ogni anno. Mentre nel distressed factoring non sono attive le controllate di grandi gruppi bancari e captive factor, la concorrenza arriva essenzialmente da illimity, Clessidra Factoring e Banca CF+.

Tra i punti di forza della società vengono citati: modello di business altamente focalizzato e collaudato, difficilmente replicabile dai concorrenti; costo del rischio strutturalmente contenuto; piattaforma digitale proprietaria che consente di operare con un elevato numero di debitori in modo efficiente e con basso rischio di credito; alto service content è una caratteristica distintiva rispetto ai concorrenti; l’attività di prestito capital light è un vantaggio competitivo rispetto agli operatori bancari; team di gestione esperto.

I maggiori punti deboli sono: nessun accesso diretto al retail funding market; scarsa liquidità delle azioni; dipendenza da manager chiave tra cui Massimo Gianolli, CEO e principale azionista.

Le opportunità indicate sono: opportunità di mercato in un segmento relativamente ampio con scarsa concorrenza; espansione all’estero, inizialmente nei paesi del Sud Europa; accelerazione della crescita dei volumi in un contesto di scarsa liquidità del mercato.

Inoltre, i maggiori rischi del mercato ci sono: crescita del costo della raccolta; riduzione dei DSO, con implicazioni negative sulla crescita del portafoglio impieghi; nuovi concorrenti che entrano nel mercato attratti da rendimenti elevati; regolamentazione bancaria più favorevole che riduca le cessioni di NPL o una forte accelerazione macroeconomica che riduca il numero di società in difficoltà.