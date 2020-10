“Il movimento dei gilet arancioni parteciperà alla manifestazione con una folta delegazione. Conte continua a varare dpcm che ci conducono in uno stato di dittatura sanitaria e tecnocratica, l’opposizione di Salvini e della Meloni è inconsistente da questo punto di vista e i cittadini ci chiedono di reagire”. Lo dice all’Adnkronos il Generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, a proposito della manifestazione prevista per sabato 10 ottobre, a piazza della Bocca della Verità a Roma, organizzata contro l’obbligo dell’uso delle mascherine e le restrizioni messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Fonte