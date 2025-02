Gene Hackman trovato senza vita con la moglie e il cane, esclusa la causa di omicidio

L’attore Gene Hackman è stato trovato morto nella contea di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane. La polizia ha escluso un atto criminale e non sta indagando su un possibile omicidio-suicidio. L’ipotesi prevalente, secondo vari media, concerne un possibile avvelenamento da monossido di carbonio.

I corpi di Hackman, 95 anni, e di Arakawa, 64 anni, sono stati scoperti dai vice-sceriffi a Hyde Park il 26 febbraio, nel pomeriggio, e identificati solo il giorno successivo. La coppia viveva da tempo nella loro residenza con il cane, mentre altri due cani sono stati trovati vivi. I vice-sceriffi sono entrati nella casa poiché un vicino esprimeva preoccupazione per la salute dell’attore e della moglie. L’ufficio dello sceriffo ha confermato che non ci sono sospetti di atti criminali legati alle loro morti.

Sebbene la causa esatta del decesso non sia stata determinata, il patologo Michael Baden ha suggerito un avvelenamento accidentale da monossido di carbonio, ipotizzando che il motore di un’auto nel garage potrebbe essere rimasto acceso, portando ai fumi tossici in casa. Secondo Baden, le vittime potrebbero non aver avvertito alcun dolore, “si sono semplicemente addormentati”.

Gene Hackman è ricordato come uno degli attori più iconici di Hollywood, con una carriera che include film leggendari come “Bonnie and Clyde”, “The French Connection”, “Unforgiven” e “Superman”. Ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, vincendo due volte.