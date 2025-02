Gene Hackman e la moglie trovati senza vita: la telefonata al 911 rivela la tragedia

È stata pubblicata dalla Polizia statunitense la registrazione della chiamata al 911 effettuata da un addetto alla manutenzione che ha scoperto i corpi di Gene Hackman, 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa, 63 anni. Durante la chiamata, l’uomo, visibilmente agitato, ripeteva “Dannazione!” mentre descriveva il corpo di Betsy, che appariva immobile da una finestra. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine nella loro proprietà: dopo aver bussato senza risposta, il custode ha guardato all’interno e ha contattato immediatamente i servizi di emergenza.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno confermato la presenza dei corpi, trovando anche uno dei tre cani della coppia, anch’esso privo di vita. Le autorità hanno comunicato che non ci sono segni di effrazione o violenza all’interno della casa e al momento non si sospetta un crimine. Non sono stati riscontrati traumi esterni sui corpi, ma sarà necessaria un’autopsia e esami tossicologici per chiarire le cause della morte. La figlia di Hackman ha suggerito la possibilità di un avvelenamento da monossido di carbonio, ma tale teoria non ha trovato conferma, dato che test delle condutture del gas non hanno evidenziato problematiche.

I corpi di Betsy e Gene sono stati trovati in stanze separate, con segni di decomposizione parziale. L’ufficio dello sceriffo ha aperto un’indagine per determinare la causa della morte, rimanendo in attesa dei risultati dell’autopsia e dei rapporti tossicologici.