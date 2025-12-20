Gene Gnocchi contro Simona Ventura su Grande Fratello Italia

10.9 C
Gossip

Da stranotizie
Gene Gnocchi e Simona Ventura sono amici e colleghi da anni. Recentemente, il comico ha commentato la scelta della Ventura di accettare la conduzione del Grande Fratello, esprimendo parole non molto lusinghiere. Gene ha detto che vedere Simona Ventura alle prese con gli inquilini della Casa più spiata d’Italia gli “mette tristezza”. La conduzione del Grande Fratello doveva essere per Ventura il trampolino di rilancio per rientrare nell’olimpo della tv che conta da protagonista, ma i risultati ottenuti in termini di ascolti sono stati deludenti.

In un podcast, Gnocchi ha confidato che Simona Ventura è un’amica, ma è dispiaciuto perché lei è veramente brava e non ha bisogno del Grande Fratello per emergere. Ha aggiunto che lei è brava davanti alla telecamera, ma vederla in una cosa che ha 25 anni, dover sorbire della gente che fa finta di litigare, gli mette tristezza.

Il comico non ha criticato la professionalità e le capacità di Ventura, quanto piuttosto la scelta di aver accettato la conduzione del reality. Il riscontro in termini di pubblico non è stato dei migliori, con dati Auditel non entusiasmanti. Il Grande Fratello ha fatto registrare un mezzo fiasco e qualcuno aveva ipotizzato che la trasmissione potesse essere chiusa in anticipo.

È stato annunciato che Mediaset ha deciso di proporre il Grande Fratello Vip a partire da inizio marzo, ma poi si è scatenata una bufera su Alfonso Signorini. Si stanno tenendo riunioni ai piani alti di Cologno Monzese per capire il da farsi e si sta cercando di capire che piega prenderà la vicenda che ha travolto il conduttore milanese.

