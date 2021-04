Manca una manciata di giorni all’ora X, quando, il 30 aprile il Presidente del Consiglio Mario Draghi consegnerà all’Europa il piano italiano per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, che in parte saranno destinati all’abbattimento del gender gap, ossia le disparità di genere, nel mondo del lavoro e non solo. Un impegno che l’Italia deve rispettare e che il movimento ‘Giusto Mezzo‘ vuole ricordare con i suoi flash mob ‘diffusi’: il prossimo sarà domenica 18 aprile alle 11 e interesserà varie città d’Italia.

Stavolta come ‘immagine’ è stata scelta quella di una gara di corsa, che evidenzierà in modo simbolico le differenze tra uomini e donne. Perciò stavolta alla manifestazione è stato dato il nome #CorsaAlRecovery, una competizione immaginaria che si terrà a Firenze in piazza Santa Maria Novella, Milano all’Arco della Pace, Roma in piazza del Popolo, Torino in piazza Castello, Parma in piazza Garibaldi, Treviso in piazza Borsa e nel resto del Paese in una grande piazza virtuale animata da centinaia di attiviste e attivisti.

Sarà un modo spettacolare per reclamare investimenti strutturali per aumentare l’occupazione femminile e combattere la disparità di genere, a partire da asili nidi a tempo pieno, congedo di paternità di cinque mesi, allargamento dell’offerta di cura per anziani e disabili, abolizione del gender pay gap, agevolazioni all’accesso al credito.

Uno speaker leggerà delle frasi per determinare il posizionamento ai blocchi di partenza di tre uomini e tre donne, che si riposizioneranno, quindi, in base alle discriminazioni che vivono ogni giorno: da “se hai un posto di lavoro, fai un passo avanti”, passando per “se hai dovuto lasciare il lavoro perché non puoi permetterti un posto al nido per tuo figlio, fai un passo indietro”, fino a “se non ti sei mai sentito discriminato sul lavoro fai un passo avanti”. Il risultato sarà un plastico disegno della situazione in Italia oggi, dove le donne iniziano ogni giorno la propria corsa qualche blocco più indietro degli uomini.

Secondo l’ultimo report del World Economic Forum i redditi femminili sono del 42,8% più bassi rispetto a quelli degli uomini, e il gap a parità di mansioni è del 46,7%; siamo al quarantunesimo posto per l’emancipazione politica femminile e le laureate in materie Stem sono solo il 15,7%. Dei 444 mila posti di lavoro andati persi nell’ultimo anno, 312 mila hanno coinvolto le donne. Una drammatica situazione acuita dal fatto che nel solo mese di dicembre si è registrata un’ulteriore flessione che ha causato la perdita di 101 mila posti di lavoro e, anche stavolta, ben 99 mila riguardavano le donne. Ci vorranno 135,6 anni ad ottenere la parità di genere.

Iniziativa

“I fondi del Next Generation Eu rappresentano quindi una incredibile ed unica possibilità perché almeno i nipoti dei nostri nipoti possano iniziare a intravedere una società più equa e giusta, ma anche più ricca: secondo una stima della Banca d’Italia, se tutte le donne lavorassero il Pil aumenterebbe del 7%”, sottolineano le attiviste, che hanno attivato anche una petizione sul sito www.ilgiustomezzo.it per sostenere la loro (e la nostra) battaglia.