La discriminazione di genere è anche nelle piccole cose, nei gesti di tutti i giorni, anche come fare la spesa. Perciò Coop vuole dare il proprio contributo per azzerare, o almeno ridurre, le differenze tra uomini e donne, lanciando la campagna “Close the Gap- riduciamo le differenze”, che coinvolge tutte le cooperative di consumatori, i dipendenti, i soci e i fornitori di prodotto a marchio.

Secondo il Global Gender Gap Index sui temi dell’equità di genere il nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell’Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). Il gender gap costa all’Europa 370 miliardi di euro l’anno. La pandemia ha aggravato ulteriormente la situazione in Italia: secondo l’lstat dei 101mila posti di lavoro persi a dicembre 2020, 99mila erano femminili. In tutto il 2020 sono stati persi 444mila posti, di cui 312mila da donne. Un dato drammatico se si pensa che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% rispetto al maschile.

“Il problema è strutturale perché il 40% delle donne è occupato nel settore del commercio, della sanità e assistenza sociale e nell’istruzione, i settori più in sofferenza durante la pandemia. Il fatto che il 51% della popolazione italiana sia donna rende ancora più grave la situazione” sottolinea Azzurra Rinaldi, economista dell’Università Unitelma Sapienza. “Inoltre le donne sono mediamente più istruite degli uomini e il fatto che siano così poco impiegate nel mondo del lavoro – siamo al livello del 50% – crea un grosso danno all’intero sistema Paese, in termini di produttività ed efficienza, oltre che umano. Il problema è che le donne svolgono ogni giorno 5 ore di lavoro non retribuito, che è quello della cura della casa e della persona. Gli uomini solo 2 al giorno. E’ evidente che il carico di lavoro domestico non è equamente distribuito: perciò una donna su 3 lascia il lavoro dopo il primo figlio, perché sa che non potrà occuparsi della casa, dei figli e degli anziani. Lo smartworking ha peggiorato la situazione perché ora le donne si trovano con un carico di lavoro domestico superiore, per di più nello stesso luogo. E non riescono più a conciliare le varie attività quotidiane: a essere sacrificato quindi è il tempo per se stesse. E’ chiaro che per risolvere un problema sistemico occorre affrontare una sfida culturale”.

Coop non ha l’ambizione di fare una rivoluzione ma almeno di dare l’esempio, partendo dalla propria organizzazione interna, dove il 70% dei 55mila dipendenti è donna, cosiccome il 44-45% dei capi reparto o capi negozio e ‘solo’ il 33% circa dei dirigenti. “Siamo più avanti rispetto ad altre imprese ma vogliamo fare di più” spiega Marco Pedroni, presidente Coop Italia Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) “puntando sulla formazione e sui decisori, perché i gruppi manageriali dove la componente femminile è più alta sono più efficienti. A livello retributivo al nostro interno non c’è disparità di genere, eccezion fatta per i ruoli direttivi, ma ci stiamo lavorando. Vogliamo inoltre sensibilizzare i nostri fornitori e i nostri clienti perché collaborino, uomini e donne, all’azzeramento del gender gap”.

Proprio per rendere più tangibile il messaggio, Coop rilancia la petizione “Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso” sulla piattaforma Change.org promossa dall’associazione “Onde Rosa” per tagliare l’Iva sugli assorbenti e contemporaneamente dal 6 al 13 marzo tutti gli assorbenti a scaffale saranno venduti con l’aliquota ridotta dell’Iva dal 22 al 4%, obiettivo della petizione. Mentre gli assorbenti della linea “Vivi Verde Coop”, già con aliquota ridotta perché compostabili, saranno in versione special edition, per invitare i clienti a firmare la petizione.

“La disuguaglianza di genere è anche nelle piccole cose” dice Maura Latini, Ad di Coop Italia “come nella tassazione dei prodotti di igiene e cura: gli assorbenti femminili, bene tutt’altro che di lusso, sono gravati da un’Iva del 22%, al pari di articoli di abbigliamento, sigarette, vino, che non sono considerati di prima necessità. Quella dell’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti non è solo una questione economica, di puro risparmio, ma anche culturale. La scelta di tassare come bene di lusso un assorbente è prima di tutto un errore di valutazione e un messaggio sbagliato, che si traduce in una discriminazione concreta contro la quale vogliamo contribuire ad attivare l’attenzione di donne e uomini. Per questo abbiamo raccolto il messaggio lanciato dalle giovani donne dell’associazione “Onde Rosa” che hanno sollevato il problema. Un dato importante è che in Italia, durante la pandemia le donne hanno ridotto l’acquisto degli assorbenti, un genere di prima necessità, ma avvertito come fosse un bene di lusso, e come tale tagliabile dalla spesa”.

Qualche piccolo passo è stato fatto in Italia in tal senso, anche grazie alle quasi 500mila firme raccolte da Onda Rosa. Nella legge di bilancio del 2020 il taglio dell’imposta al 5% è stato applicato solo agli assorbenti compostabili e lavabili, tipologia di prodotti di nicchia, ma è rimasta lettera morta per la totalità degli assorbenti di largo consumo. Intanto Francia, Inghilterra, Belgio e Olanda hanno già ridotto l’aliquota, Canada, Irlanda e l’India l’hanno abolita e la Scozia, per prima, fornirà gratuitamente gli assorbenti alle sue cittadine.

“Per noi è stato comunque un traguardo importante” ammettono Silvia De Dea e Agnese Zappalà, di Onde Rosa, “perché fino a poco tempo fa parlare di mestruazioni e assorbenti in Parlamento avrebbe solo sollevato l’ilarità dei presenti, invece ora c’è la percezione che sia un problema e soprattutto una questione di dignità e rispetto”.