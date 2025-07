Gen Z e beverage: salute e benessere dominano le scelte

La generazione conosciuta come Gen Z, composta da individui nati tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2010, sta influenzando profondamente le abitudini di consumo delle bevande. Un recente rapporto di Keurig Dr Pepper, intitolato “State of beverages 2025 trend report”, analizza le preferenze di questa fascia demografica e i motivi alla base delle loro scelte.

Secondo lo studio, oggi bere non è solo una questione di idratazione, ma risponde a sette bisogni emotivi fondamentali: salute, auto-coccole, connessione sociale, relax, miglioramento dell’umore, forma fisica e routine quotidiana. La salute mentale è un aspetto rilevante, con l’82% degli intervistati che afferma che le loro bevande preferite contribuiscono a migliorarla. Circa due terzi dei partecipanti si orientano verso bevande che favoriscono la salute fisica, mentre il 59% cerca opzioni che aiutano a soddisfare il fabbisogno nutrizionale.

Il caffè, in particolare, si conferma un elemento imprescindibile nella vita della Gen Z: il 62% degli intervistati lo considera fondamentale, e oltre la metà lo preferisce freddo. Le bibite gassate emergono come la scelta privilegiata per momenti di relax e socializzazione. La curiosità nei confronti di nuove bevande è elevata; il 44% dei consumatori prova una novità ogni mese, attratto dalla ricerca di nuovi gusti. Infine, la personalizzazione delle bevande sta guadagnando terreno, con molte persone che aggiungono ingredienti come dolcificanti e puree come forma di espressione personale.