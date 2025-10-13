Gen V: Il Ritorno di Stan Edgar e le Sue Ambizioni nel Conflitto

Nella seconda stagione di “Gen V”, sono tornati volti noti, da eroi come Starlight a villain come Firecracker e Sister Sage. Tra i momenti più attesi c’è il ritorno di Stan Edgar, interpretato da Giancarlo Esposito, che assume un ruolo significativo nell’episodio 6 intitolato “Cooking Lessons”.

Edgar, già CEO di Vought International nella prima stagione di “The Boys”, era un personaggio capace di mantenere sotto controllo Homelander, anche se la sua influenza è diminuita negli ultimi eventi. Nella terza stagione, è stato tradito e ha perso la sua posizione, finendo in custodia federale prima di ottenere l’amnistia in cambio della sua collaborazione con Billy Butcher. Da quel momento, il suo destino era rimasto incerto.

Ora, in “Gen V”, scopriamo che Edgar si nasconde in un bunker lussuoso e ha preso sotto la sua protezione Zoe Neuman, recentemente orfana, che gli fornisce una potente leva superumano. Edgar si sta preparando a riconquistare il suo posto in Vought e contatta Marie Moreau, offrendole rifugio in cambio della sua lealtà. Tuttavia, le sue aspettative cambiano quando apprende dell’interesse di Cipher per il ricercatore Thomas Godolkin, suggerendo che il suo piano per controllare i super potrebbe richiedere un approccio diverso.

“Gen V” ha intensificato l’apparizione di personaggi da “The Boys”, con ogni episodio che introduce volti familiari. La serie sembra sfruttare al massimo la connessione con l’universo originale, soprattutto considerando che la quinta stagione di “The Boys” sarà l’ultima, e gli eventi potrebbero compromettere ulteriormente la possibilità di vedere alcuni personaggi in futuro.

La sorte di Edgar rimane avvolta nel mistero mentre si prepara a tornare in azione, ma è chiaro che la sua ricerca di potere lo porterà a intessere nuove alleanze e affrontare sfide immani, in un contesto in cui ogni mossa potrebbe rivelarsi cruciale.