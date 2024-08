Gemma torna a Uomini e Donne: chi è il suo nuovo corteggiatore

Ogni estate, puntualmente, sui magazine online circola la notizia che Gemma Galgani ha lasciato Uomini & Donne e ogni settembre, puntualmente, la dama torinese è seduta nella prima fila del parterre femminile in cerca del vero amore.

Dal 2010 a questa parte, infatti, Gemma Galgani è una delle protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi e nonostante siano passati circa tre lustri non ha ancora trovato il vero amore. Stando a quanto riporta TvBlog in merito alla nuova registrazione, quest’anno per la torinese sarebbero scesi due signori, ma avrebbe deciso di tenerle solo uno: Valerio. “Gemma, invece, ha conosciuto due uomini e ha deciso di tenerne uno: si chiama Valerio e ha circa 60 anni”.

Gemma: “Mai pensato di lasciare Uomini & Donne”

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne” – le sue parole al settimanale DiPiù un paio di anni fa – “Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena. Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via. […] La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti”.

Valerio è il nuovo corteggiatore di Gemma, la frecciatina di Giorgio

Il buon Manetti questa estate, quando circolava il rumor di un ipotetico abbandono della Galgani, ha così commentato: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione; è una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore“.